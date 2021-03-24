Несколько поселков в Горячем Ключе из-за мощного снегопада остались без света и воды

Фото: пресс-служба мэрии Горячего Ключа

24 марта жители Горячеключевского района остались без электричества. Налипание мокрого снега на проводах привело к массовому отключению электроэнергии.

Полностью обесточенными оказались: район Заречье в Горячем Ключе, поселок Кутаис, поселок Первомайский, поселок Октябрьский, станица Суздальская.

Население осталось без воды и тепла. Обильный мокрый снег буквально сорвал со столбов провода.

- Аварийные бригады НЭСК восстанавливают энергоснабжение, и до конца дня должны справиться с проблемой. Положение жителей этих районов осложняет то, что во многих домах отопление завязано на электричестве, - сообщили в пресс-службе мэрии города-курорта.

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