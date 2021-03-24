В Сочи две территории Лазаревского района будут участвовать в федеральном рейтинговом голосовании по благоустройству

Фото мэрии Сочи

Для благоустройства выбрана пешеходная зона вдоль реки Восточный Дагомыс и участок на Батумском шоссе в районе дома №27. Это территории набрали большинство голосов жителей района.

Протяженность набережной вдоль реки Восточный Дагомыс составляет около 900 метров. Ежедневно по ней передвигаются тысячи жителей нескольких микрорайонов, поэтому возникла необходимость сделать эту территорию комфортной, современной и безопасной.

На участке Батумскому шоссе проведут благоустройство сквера с современной парковой мебелью и игровыми зонами для детей.

– По итогам опроса сочинцы из шестнадцати территорий выбрали восемь, по две в каждом районе. С 26 апреля по 30 мая 2021 года их включат в федеральное рейтинговое голосование за общественные территории, подлежащие благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». По результатам этого голосования будет выбрано по одной территории в каждом внутригородском районе Сочи. Их и благоустроят в 2022 году, – рассказал директор департамента строительства администрации Сочи Алексей Соколов.

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