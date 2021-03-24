В Краснодаре сосед убил соседа за отказ мыть полы

40-летний мужчина обвиняется в убийстве соседа по коммуналке
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Краснодаре 40-летний мужчина обвиняется в убийстве соседа по коммуналке. Подследственный зарезал 38-летнего мужчину за то, что тот отказался убирать помещение по графику.
Мужчина схватил кухонный нож и нанес несколько точных ударов, после чего молодой человек скончался на месте. Убийца позвонил своей родственнице и рассказал о случившемся.
- Прибыв на место, женщина застала жуткую картину - вся кухня была забрызгана кровью. Она и вызвала полицию и медиков. Мужчина рассказал, что сосед отказывался мыть полы на их общей кухне и лестничной площадке за что и поплатился своей жизнью, - рассказали в СУ СК по Краснодарскому краю.
Теперь ему реально грозит срок до 15 лет строгого режима.
В следкоме сообщили, что доказательных моментов убийства вполне достаточно, чтобы посадить изверга.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:
На Кубани женщина хотела совершить самосожжение, но полицейские успели ее спасти
По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего (читать далее)
Смерть в прямом эфире: на Кубани мужчину придавило строительным краном
Следователи уже начали проверку (читать далее)