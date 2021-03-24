Более 230 гостиниц в Краснодаре прошли обязательную классификацию

Согласно постановлению правительства, те гостиницы, чей номерной фонд насчитывает до 15 номеров, должны пройти классификацию до конца 2021 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

93 краснодарские гостиницы пройдут обязательную классификацию. Всего официально на Кубани зарегистрировано 325 гостиницы и из них 232 имеют официальную классификацию.

Согласно постановлению правительства, те гостиницы, чей номерной фонд насчитывает до 15 номеров, должны пройти классификацию до конца 2021 года. Сейчас от этих требований в краевом центре уклонилось 43 отеля.

Не получат классификацию те постоялые дворы, которые расположены в жилых домах. Здесь, скорее всего, имеются в виду хостелы. В соответствии с изменениями в Жилищном кодексе РФ размещение туристов в частном жилье - вне закона. Помещения необходимо перевести в категорию нежилых.

Кстати, что касается норм, персонал отеля, который претендует на 3, 4 и 5 звезд, должен знать не менее двух иностранных языков.

- Коммерческие помещения в отличие от жилых должны соответствовать требованиям пожарной и санитарной безопасности, что очень важно, когда речь идет о массовом размещении людей, - добавил заместитель начальника управления экономики Краснодара Андрей Бритченко.

Гостиничную классификацию проводят специализированные организации, которые аккредитованы Федеральным агентством по туризму Ростуризмом.

На территории города работают семь международных сетевых отелей

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