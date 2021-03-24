На Кубани на развитие села до конца года направят 550 млн рублей

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

До конца 2021 года на развитие села в Краснодарском крае направят 550 млн рублей. Планируется реализовать 85 проектов по программе “Комплексное развитие сельских территорий».

- В этом году все муниципалитеты края принимают активное участие в программе комплексного развития села. В региональный минсельхоз поступили заявки на реализацию проектов на общую сумму 3 млрд рублей, - рассказал вице-губернатор Андрей Коробка.

В отличие от краевой столицы по-прежнему льготной ипотекой на селе может воспользоваться любой желающий. В 2020 году улучшили свои жилищные условия 859 семей.

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