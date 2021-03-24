Международную турвыставку «Анапа – самое яркое солнце России» представили более 30 кубанских производителей

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
На 28-ю международную туристскую выставку «Анапа – самое яркое солнце России» собрались представители туриндустрии из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы, Дальнего Востока и Центральной России.
Свою продукцию привезли и представители кубанского бизнеса. Их продукция включает оборудование для благоустройства пляжей, пищевые аппараты и мебель для гостиниц и ресторанов, товары для кафе и столовых.
- Региональные производители способны обеспечить отрасль продукцией в широком ассортименте и в необходимом объеме, - считает директор краевого департамента промышленной политики Иван Куликов.
Всего Краснодарский край на выставке представляют более 30 местных промышленных предприятий.
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