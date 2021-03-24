На Кубани 52 оперативные группы МЧС мониторят сложные погодные условия

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Оперативный штаб создан при ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Это подразделение действует из-за сохраняющихся сложных погодных условий в регионе.

- При штабе работают 52 оперативные группы, отслеживающие любые изменения небесной канцелярии, - сообщили в ГУ МЧС по краю.

Также ведется непрерывный мониторинг рек, за ситуацией на водных объектов наблюдают 26 групп.

Ранее "Комсомольская правда" - "Кубань" писала о том, что несколько поселков в Горячем Ключе из-за мощного снегопада остались без света и воды.

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