Фото: пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

В Сочи ликвидированы последствия оползня на федеральной трассе. Всего с главной городской улицы - Курортного проспекта - убрали 300 кубометра грунта и около 100 кубометра зеленых насаждений.

- С 16:00 24 марта на участке восстановлен штатный режим движения, — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Фото: пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

Кроме того, на съезде в поселок Дагомыс были устранены последствия небольшого селя, который вынес на дорогу песок и камни.

Из-за продолжающихся затяжных дождей в Сочи специалисты не исключают активизации опасного геологического процесса.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, на пострадавшем от оползня участке автодороги А-147 Джубга — Сочи введён режим ЧС. «КП» – Кубань» стали известны последствия схода оползня в Сочи. Утром 22 марта здесь произошло обрушение грунта. Это случилось на 158-ом километре федеральной трассы, около поселка Уч-Дере.

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