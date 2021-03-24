Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 марта 2021 21:17

Сочинского школьника, готовившего взрыв, выпустили из изолятора

Он пробыл там 48 часов, и теперь передан на поруки родителям
Зоя ВИШНЕВАЯ
КомментироватьОставить комментарий

Подростка забрали силовики прямо из дома, где обнаружили самодельные бомбы.

Сочинского школьника, готовившего взрыв, выпустили из изолятора временного содержания. Он пробыл там 48 часов, и теперь передан на поруки родителям.

- Подросток пробудет под пристальным наблюдением родителей до суда, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник педагогических кругах города.

Как ранее писала «КП» - Кубань», сочинского школьника поместили в изолятор. Подростка забрали силовики прямо из дома, где обнаружили самодельные бомбы. Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали ученика лицея, который планировал нападение на одноклассников. У подростка изъяли взрывчатку и компоненты для ее изготовления. Более того, известно, что о своих планах в подробностях он рассказывал на своей страничке «Вконтакте», чем и привлек внимание силовиков.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Сочи школьник планировал взорвать одноклассников прямо в лицее

ФСБ задержала мальчика с бомбой после публикации в соцсетях (подробнее)

СочиСочинский школьник, который готовил взрыв в лицее