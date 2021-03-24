Подростка забрали силовики прямо из дома, где обнаружили самодельные бомбы.

Сочинского школьника, готовившего взрыв, выпустили из изолятора временного содержания. Он пробыл там 48 часов, и теперь передан на поруки родителям.

- Подросток пробудет под пристальным наблюдением родителей до суда, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник педагогических кругах города.

Как ранее писала «КП» - Кубань», сочинского школьника поместили в изолятор. Подростка забрали силовики прямо из дома, где обнаружили самодельные бомбы. Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали ученика лицея, который планировал нападение на одноклассников. У подростка изъяли взрывчатку и компоненты для ее изготовления. Более того, известно, что о своих планах в подробностях он рассказывал на своей страничке «Вконтакте», чем и привлек внимание силовиков.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Сочи школьник планировал взорвать одноклассников прямо в лицее

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