Умерла самая пожилая жительница Кубани

Фото: пресс-службы мэрии Горячего Ключа

В Горячем Ключе скончалась самая пожилая жительница Кубани - Пелагея Евсеева. В декабре она отметила 108-летие.

- Пелагея Евсеева родилась в начале 20 века под Калугой в крестьянской семье. После войны работала в колхозе. На Кубань Евсеева переехала с семьей в 1975 году, - сообщили в городской администрации.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что 20 декабря 108 лет исполнилось Пелагее Никифоровне Евсеевой из Горячего Ключа. Она считается самой пожилой жительницей Кубани. С праздником женщину поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- На ее долю выпало немало испытаний - она пережила две мировые войны, революцию, а также репрессии. У женщины большая семья: сын, внуки, правнуки, – написал глава региона.

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