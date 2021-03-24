В Сочи за нарушение миграционного законодательства осуждены два местных жителя

Фото: архив КП

В Сочи за нарушение миграционного законодательства осуждены двое местных жителей – 44 и 33 лет. Незаконная деятельность фигурантов была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Лазаревский районный суд рассмотрел уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1, ст. 322.3 УК РФ (Организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан по предварительному сговору). Подсудимые незаконно за деньги организовали в ноябре 2019 года оформление документов для граждан Армении и Киргизии, как подсобных рабочих. По фиктивным договорам их ставили на миграционный учет. За услуги они получили порядка 80 тысяч рублей.

- Кроме того, в ноябре-декабре 2019 года подсудимые за деньги организовали фиктивную постановку на миграционный учет 58 иностранных граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, - сообщили в пресс-службе краевого суда.

Фигурантам назначено наказание: одному 2 года лишения свободы условно, другому – 3 года в исправительной колонии строгого режима.

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