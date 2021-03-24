На Кубани в жесткой аварии пострадали семь человек

Фото: пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае в жесткой аварии пострадали семь человек. Авария произошла на 12-ом километре дороги к хутору Глебовка в Кущевском районе. Около полудня 24 марта столкнулись два отечественных автомобиля LADA Granta и «ВАЗ-2104».

По предварительной информации, 36-летний водитель «Лады» выехал на встречку и врезался в «четверку», которой управлял 39-летний мужчина.

- В ДТП пострадали водители двух автомобилей и пять пассажиров «ВАЗ-2104», в том числе – трое детей до 18 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае в аварии пострадали четыре человека. ДТП произошло в ночь на 9 февраля на трассе Краснодар – Кропоткин, перед виадуком. Здесь столкнулись два легковых автомобиля. На место аварии в оперативном порядке прибыли инспекторы ДПС, сотрудники 33 пожарно-спасательной части, медики скорой помощи.

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