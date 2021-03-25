Отключения света в Сочи 25 марта 2021: где не будет электричества

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Отключения света в Сочи 25 марта 2021 пройдут по плану – по них попадут только три внутригородских района курорта из четырех. Центр города «веер» не затронит. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования. Жителям остается только запастись терпением и свечами.

Адлерский район

25 марта с 05:00 до 21:00 не будет электричества на улицах Сормовская, Спутник, Грушевая, Клубная, Рассвет, Ружейная, Староохотничья и в переулках Марсовый, Ивовый, Перепелиный, Кувшинок.

Хостинский район

25 марта с 08:00 до 19:00 без света останутся жители сельской улицы Раздольная, 67, Фабрициуса 12,16, 85 (и с дробями), Леселидзе, Джапаридзе, Абовяна (частично).

Лазаревский район

25 марта с 08:00 до 17:00 - в течение нескольких часов из указанного временного промежутка отключат блага цивилизации в селе Ахинтам – улицы Ахинтам, Кичмайская, в ауле Большой Кичмай – улицы Убыхская, Ачмизова, Заречная, ООО «НЭС», 33 водопада, санаторий «Правда», поселок Вардане - улицы Львовская, Молодежная, Рассветная, Тракторная, переулки Огородный, Львовский, Минеральный, аул Шхафит – улицы Адыгейская (частично), переулок Адыгейский (частично), поселок Якорная Щель - улицы Главная (частично), Череповецкая (частично).