В Роспотребнадзоре Краснодарского края работают оперативники

Подробности уточняются

25 марта в Роспотребнадзор Краснодарского наведались оперативные службы. Сейчас там ведутся следственные действия.

- В Роспотребнадзоре ведутся оперативные мероприятия, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

Сейчас территорию к подъезду здания перекрыли, возле ведомства дежурят сотрудники ДПС. На дороге движение ограничено, автомобили могут проехать только по одной полосе из двух. В ведомстве 25 марта объявили, что принимать граждан временно не будут, не уточнив причины.

Все обстоятельства выясняются. Но официальных комментариев в Роспотребнадзоре региона пока не дают. Но не исключено, что причины появления в ведомстве силовиков временно не будут разглашаться в интересах следствия.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в феврале сотрудники оперативной службы нагрянули в администрацию Геленджика с обысками. Мэр тогда лично комментировал ситуацию.

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