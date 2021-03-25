Видео обысков в Роспотребнадзоре Краснодарского края Фото: Олег УКЛАДОВ

Появилось видео обысков в Роспотребнадзоре Краснодарского края 25 марта 2021. Сегодня утром силовики нагрянули в ведомство. На кадрах видно, как к зданию Роспотребнадзора подъезжают несколько фургонов. Оттуда выходят сотрудники в форме и люди в штатском и двигаются к входу ведомства.

Следственные действия в Роспотребнадзоре Краснодарского края проходят с утра, 25 марта.

- В Роспотребнадзоре ведутся оперативные мероприятия, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

Из-за следственных действий подъезд к зданию перекрыли. У ворот здания дежурили сотрудники ДПС, которые перекрыли одну из двух полос на улице Рашпилевской. В Роспотребнадзоре сказали, что сегодня прием граждан не ведется.

Официальных комментариев в Роспотребнадзоре Краснодарского края пока не дают. «КП» – Кубань» пыталась связаться с главой ведомства Марией Потемкиной и ее заместителем Татьяной Гречаной, но телефоны обеих оказались недоступны.

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