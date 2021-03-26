Отключения света в Сочи 26 марта 2021: где не будет электричества

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Отключения света в Сочи 26 марта 2021 пройдут в трех внутригородских районах, исключая Центральный. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования. Жителям остается только запастись терпением и свечами.

Адлерский район

26 марта с 08:00 до 19:00 света не будет в селах Верхнениколаевское, Вардане-Верино, улицы Заречная, Мостовая, Кузнечная, Веринская, Гастелло, Кирпичная, Ленина, Петрозаводская, Фабричная, Добовольская, Ивановская, Костромская, Туманяна, Блинова, Владимировская, Челябинская, Черешня, Черновицкая, Абхазская, Ворошиловградская, Коммунаров, Подольская, Попова, Воронежская, Геленджикская, Некрасова, Полянская, Днестровская, Мясникяна, Темрюкская, переулки Школьный, Фабричный, садоводческие товарищества «Луч» и «Искра»

Хостинский район

26 марта с 08:00 до 19:00 на нескольких часов отключат электричество на улице Леселидзе, Джапаридзе, Абовяна (частично).

Лазаревский район

26 марта с 08:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители поселка Солоники, улицы Солоники (частично), аула Тхагапш, села Марьино, поселка Макопсе, улиц Сибирская (частично), Дунайская (частично), Пляжная (частично), Сибирского переулка.