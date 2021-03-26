Кредитный портфель среднего и малого бизнеса ВТБ на Кубани превысил 45 млрд рублей

Основную долю кредитного портфеля занимают предприятия строительной сферы (19%), существенную долю занимают компании АПК и пищевой промышленности (15%), а также транспорта и инфраструктурного строительства (6%).

В 2020 году ВТБ продолжил активное участие в реализации программ государственной поддержки среднего и малого бизнеса на Кубани.

Одним из наиболее востребованных льготных инструментов финансирования у предприятий региона стала программа Министерства сельского хозяйства № 1528: портфель превысил 4,1 млрд рублей. Портфель в рамках программы льготного кредитования Минэкономразвития №1764 превысил 4 млрд рублей. В рамках госпрограмм поддержки занятости в период пандемии коронавируса кредитный портфель достиг 2,3 млрд рублей.

«Стратегия развития ВТБ, направленная на активную цифровизацию и повышение качества обслуживания клиентов, позволила нам успешно справиться с вызовами, которые были продиктованы пандемией COVID-19. Оперативно настроив процесс работы по поддержке предпринимателей в рамках льготных государственных программ и реструктуризации действующих кредитов, мы уделили особое внимание созданию новых digital сервисов и улучшению условий по действующим продуктам. Так, в конце прошлого года ВТБ снизил ставки по всей кредитной линейке для представителей среднего и малого бизнеса, создав одно из лучших предложений на рынке. Все это позволило нам не только привлечь новых клиентов, но и показать уверенный рост в ключевых направлениях корпоративного сегмента», − отметил Сергей Кадакин, управляющий ВТБ в Краснодарском Крае.

В прошлом году малому и среднему бизнесу Кубани стали доступны новые цифровые продукты ВТБ. Регион занимает лидирующие позиции по использованию онлайн-сервисов. Предприниматели региона получили возможность вести бухгалтерию и налоговый учет для ИП, а также решать вопросы, связанные с бухгалтерией, с помощью квалифицированных специалистов в мобильном приложении «Цифра» - в сервисе зарегистрировалось 6,3 предпринимателей. Дистанционно решить вопросы обслуживания можно в новом мобильном банке ВТБ Бизнес Lite. Еще одним сервисом, «ВТБ Бизнес QR», уже пользуются более 70 компаний региона. С его помощью клиенты небольших торговых точек могут оплачивать покупки со смартфона через приложение. Для торгово-сервисных предприятий банк представил устройство «ВТБ-касса», сочетающее в себе функции онлайн-кассы и POS-эквайринга.

В рамках комплексной поддержки малого и среднего бизнеса в 2020 году ВТБ также запустил информационно-образовательный портал «Ближе к делу», на котором прошли обучение уже более 10 тыс. предпринимателей Кубани. Портал предлагает курсы и вебинары по различным вопросам развития бизнеса, новости, статьи экспертов с практическими рекомендациями и другой полезный контент.