Алексей Руднев награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II степени

Фото предоставлено пресс-службой Газпром МРГ Краснодар

Награждение депутата ЗСК, генерального директора компаний ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», АО «Газпром газораспределение Краснодар» и АО «Сочигоргаз» Алексея Руднева состоялось 25 марта 2021 года в ходе проведения 52-й внеочередной сессии кубанского парламента.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко вручил парламентарию медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II степени, отметив его многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в профессиональной деятельности.

Алексей Руднев выразил благодарность за высокую оценку своей работы и отметил, что продолжит трудиться на благо родного края, помогать в развитии и совершенствовании отрасли ТЭК и ЖКХ на Кубани.

Напомним, что Алексей Руднев работает в газовой отрасли с 1994 года. Под его руководством была налажена эффективная работа производственных и технологических процессов по бесперебойному обеспечению газом жителей всех 44 муниципальных образований Кубани.