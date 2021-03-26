В Краснодаре проблемный ЖК «Краснодар Сити» достроят в 2022 году

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре два литера ЖК «Краснодар Сити» планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. Дома должны были достроить еще в прошлом году, но застройщик не выполнил своих обязательств. Объекту нашли нового инвестора.

- Здесь заключено 247 договоров долевого участия. К работам в жилом комплексе «Краснодар Сити» приступят в ближайшее время, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что суд отказался признать вину старого застройщика «Краснодар Сити» в нецелевом использовании денег дольщиков.

Разрешить проблему обманутых дольщиков в Краснодарском крае планируют в 2023. Только в этом году более 30 тысяч человек получат квартиры в 83 проблемных домах.

Также за еще один долгострой в Краснодаре, ЖК «АРС-Аврора», возьмется новый застройщик. В начале апреля здесь тоже возобновят строительство. Свои квартиры там ждут порядка 150 семей, они их получат в 2023 году.

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