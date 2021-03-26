В Краснодаре прошла презентация фильма "Презумпция невиновности"

Фото СЖ Кубани

В Краснодаре, в центре современного искусства «Типография» состоялась презентация документального проекта «Презумпция невиновности» режиссера Дмитрия Степанова.

Над своим проектом он работал почти 2 года, тщательно, вместе с юристами, анализируя материалы дела.

Фильм рассказывает историю несправедливо осужденных по статье 228 УК РФ журналиста Андрея Евгеньева и студента московского ВУЗа Никиты Михеенко.

Злоключения молодых людей вызвали отклик участников просмотра.

Они говорили о защите прав журналистов, пробелах в законодательстве и правовых инициативах Союза журналистов России, а также профессиональной солидарности.

-Юристы СЖР внимательно изучали уголовное дело и считают, что Андрей Евгеньаев осужден ни за что.Мы передали материал в телепрограмму «Вести. Дежурная часть», делом заинтересовались телевизионщики. Главное в таких случаях, который произошел с нашим коллегой, сразу же придавать дело огласке, чтобы вызвать общественный резонанс. Фильм уже был показан в Воронеже , В ближайшее время премьера пройдет в Москве. А в апреле он будет выложен в YouTube для общего доступа, — рассказал заместитель председателя СЖР Алексей Вишневецкий.