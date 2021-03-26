ВТБ: спрос россиян на театры вырос на 40%

В этом году спрос на посещение театров растет каждый месяц. В марте по сравнению с тремя неделями февраля выручка театров показывает небольшой, но все же рост – в пределах 5%. Однако к допандемийному 2019 году траты еще не восстановились – когда ограничений по рассадке не вводились, расходы на театральные спектакли были выше на 28%. Средний чек по сравнению с 2019 годом пока ниже на 13% и составляет около 2,5 тыс. рублей.

В Москве спрос на театральные представления растет немного быстрее - на 7% к февралю. За три недели жители и гости столицы потратили на театры порядка 500 млн рублей – это на треть больше, чем в 2020 году, но на 36% меньше, чем в допандемийном 2019 году. Средний чек составил 3,3 тыс. рублей, сохраняясь на уровне 2019 года.

Между тем, расходы москвичей на кинотеатры восстанавливаются значительно быстрее. С начала марта жители Москвы потратили на кинопросмотры 73 млн рублей, что в 1,5 раза больше аналогичного периода 2020 года и на 12% выше показателей февраля. Выручка кинотеатров по сравнению с допандемийным мартом 2019 года снизилась всего на 18%, а средний чек – на 10%, до 600 рублей.

В целом по России выручка кинотеатров в марте увеличилась к предыдущему году на четверть и достигла 124 млн рублей. По сравнению с февралем она увеличилась на 15%, но все еще на 17% ниже, чем в 2019 году.

«В течение всего пандемийного года мы видим, что интерес россиян к театру не ослабевает: все места, доступные к продаже с учетом ограничений по количеству зрителей и социальной дистанции, выкупаются. Поэтому восстановление выручки театров идет параллельно со смягчением ограничений – средний чек не повышался с 2019 года, то есть театры не стремятся восполнить выпадающие доходы за счет повышения стоимости билетов. Можно ожидать, что со снятием ограничений по заполняемости залов выручка театральных касс вернется к уровню 2019 года и в дальнейшем будет планомерно расти», - комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.