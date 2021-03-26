Фото: отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи
В Сочи 29-летний водитель сбил подростка на пешеходном переходе. Авария произошла в поселке Лоо, Лазаревского район курорта 26 марта в 15:20.
По предварительным данным, местный житель за рулем автомобиля «Нива» на участке дороги с реверсивным движением проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 13-летнего пешехода. Подросток переходил проезжую часть по пешеходному переходу.
С места ДТП скорая помощь отвезла школьника в больницу.
- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи автомобиль с хлебом врезался в машину, которая рисует разметку на дороге.
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