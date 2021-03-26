В Анапе жители пострадавшего от пожара многоквартирного дома вернуться в свои квартиры в начале апреля

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Анапе жители пострадавшего от пожара дома смогут начать возвращаться в свои квартиры в начале апреля.

Высотка вспыхнула как спичка в Анапе 12 марта. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 4:19. Восьмиэтажка на улице Лазурной уже полыхала. Спасатели сразу произвели эвакуацию жильцов. Более 300 человек были выведены из дома. Уже подготовлены пункты временного размещения для людей.

Из-за угрозы распространения пожара ему был присвоен повышенный ранг. Очаг возгорания находился на восьмом, мансардном, этаже.

- Продолжается демонтаж поврежденной кровли, предположительный срок полного окончания ремонта – до 1 июня, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы. - Однако жильцы смогут начать возвращаться в свои квартиры уже после завершения демонтажа кровли, то есть примерно через неделю.

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12 марта вспыхнул мансардный этаж жилого дома, жильцы эвакуированы (читайте далее).