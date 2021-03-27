Отключения света в Сочи 27 марта 2021: где не будет электричества

Фото: @rossetikuban_sochiseti

Отключения света в Сочи 27 марта 2021 пройдут лишь в одном внутригородском районе - Адлерском. На выходных свет отключают редко. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования. Жителям остается только запастись терпением и свечами.

Адлерский район

27 марта с 08:00 до 18:00 - в течение нескольких часов из указанного временного промежутка подача электричества будет ограничена жителям села Верхнениколаевское. Под «веер» попадут дома на улице Тульская, Николаевская, Псебайская.

Ближайшие массовые отключения ожидают сочинцев и гостей курорта уже в понедельник – 29 марта, о них будет сообщено дополнительно.