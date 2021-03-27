Фото: архив КП

В Сочи ночью сгорел торговый павильон. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки

В 03:56 27 марта диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на улице Эстонской, в Адлерском районе. В 03:57 к месту вызова направлены пожарные подразделения МЧС России.

В 04:06 по прибытию к месту первого подразделения установлено, что произошел пожар торгового павильона на площади 100 квадратных метров.

В 04:13 огонь был локализован, в 04:25 удалось справится с открытым горением. В 04:50 пожар был ликвидирован.

- На тушение работало три единицы техники и восемь человек личного состава МЧС России, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Пострадавших нет.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Краснодаре сгорел ларек с шаурмой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Краснодаре сгорел ларек с шаурмой

Причины пожара устанавливаются (подробности)