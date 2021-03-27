Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани сотрудники Росгвардии Кубани отмечают профессиональный праздник. 27 марта - пятилетие образования ведомства и 210-летие войск правопорядка России. В поздравительном адресе глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что национальная гвардия стала надежной опорой государства.

– Эта служба от каждого требует предельной собранности, боевой готовности, огромной самоотдачи и мужества, - написал в социальных сетях губернатор Краснодарского края.

Особые слова благодарности он выразил ветеранам, которые передают свой опыт молодому поколению.

В пресс-службе краевой администрации напомнили, что Кубань - одна из крупнейших событийных площадок страны. Высокий уровень их организации – это, в том числе, и заслуга сотрудников Росгвардии.

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