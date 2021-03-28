В Краснодаре создадут Академию внутреннего резерва отрасли культуры

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В краевом центре повысят квалификацию работники культуры. Обучение специалисты будут проходить на базе Академии внутреннего резерва отрасли. Заведение в пилотном режиме откроют в этом году.

- Сотрудники муниципальных учреждений культуры Краснодара смогут получать новые знания, повышать свой профессиональный уровень, обмениваться опытом с коллегами. Академия внутреннего резерва станет площадкой для профессионального роста, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии.

Сотрудники культуры города обучаются не только в средних и высших учебных заведениях Краснодара и края, но и России. В этом году планируется повышение квалификации 77 сотрудников муниципальных учреждений отрасли.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что кубанский центр повышения мастерства педагогов выведет Россию в топ-10 стран по качеству образования. В этом году на его базе обучатся более двух тысяч учителей.

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