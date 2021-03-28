В Анапе в мае откроют первый пляж по новым стандартам сервиса

Фото: anapa-official.ru

В Анапе начали благоустраивать пляж на Пионерском проспекте напротив отеля «Джамайка». Здесь планируется создать современную территорию по новым стандартам сервиса.

- При благоустройстве набережной планируется создать эстетический и концептуальный объект, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

Фото: anapa-official.ru

В зоне отдыха разместят комфортабельные шезлонги, столики и зонтики. На пляже также будут оборудованы детские площадки, турники, санузлы, душевые, питьевые фонтаны, озеленение с автополивом, зона для пляжного волейбола, массажные кабинки, буфет, помещения для ячеек хранения личных вещей, медицинский пункт и многое другое.

Вход на пляж будет бесплатным. На Пионерском проспекте планируется открыть современную приморскую территории к открытию курортного сезона.

Ранее "Комсомолка" сообщала, как выглядят пляжи Анапы в разгар сезона.

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