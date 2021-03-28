В мэрии Краснодара анонсировали темы планерки 29 марта

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29 марта городскую планерку в мэрии проведет глава Краснодара Евгений Первышов. Совещание начнется в 9 часов утра. Его можно будет посмотреть в официальных соцсетях администрации города.

- На планерке будут обсуждаться приобретение, сборка и установка детского игрового оборудования в рамках реализации Программы по выполнению наказов избирателей, организация перевозок жителей к садово-огородным участкам. Также обговорят работу ликвидаций локальных подтоплений и содержание сетей ливневой и фекальной канализаций, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Совещание можно будет посмотреть в прямом эфире в официальных соцсетях мэрии: «ВКонтакте», Facebook, YouTube, Instagram.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре в день акции «Час земли» на 60 минут погасили подсветку административных зданий.

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