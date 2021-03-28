В Тимашевске горел камыш на площади 100 кв.м.

Выясняются причины случившегося

29 марта в городе Тимашевске загорелся камыш на берегу реки возле улицы Малая. Пламя распространялось быстро. Очевидцы незамедлительно сообщили о случившемся пожарным.

- Сообщение о возгорании поступило в 12:45. Огнем охватило камыш на площади 100 кв.м. В 13:05 пожар был полностью ликвидирован, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

С огнем боролись одна единица техники и четыре человека личного состава, добавили в ведомстве.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи накануне ночью сгорел торговый павильон. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

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По предварительной информации в огне никто не пострадал, в ликвидации возгорания приняли участие от МЧС России 19 человек личного состава и 5 единиц техники (читайте далее)