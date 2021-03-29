В Сочи легковушка сбила 12-летнего школьника

Причины случившегося выясняются

ДТП с пешеходом в городе-курорте случилось накануне, 28 марта, на улице Донской. По предварительным данным, водитель на ВАЗ 2114 вне зоны пешеходного перехода сбил школьника 12 лет.

- Водитель ехал со стороны улицы Чехова в сторону Донской. Он на машине наехал на ребенка, который перебегал проезжую часть справа налево в неустановленном месте, - добавили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ОМВД России по городу Сочи.

Школьник получил травмы. В настоящее время он находится в больнице. По данному факту назначена проверка, выяснятся все обстоятельства случившегося.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре в ДТП с такси опрокинулся грузовик с песком. Авария случилась на улице Красных Партизан.

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