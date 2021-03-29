Жители Кубани стали чаще платить за газ онлайн

Фото предоставлено пресс-службой Газпром МРГ Краснодар

«Газпром межрегионгаз Краснодар» отмечает ежемесячный прирост количества пользователей интернет-сервиса «Личный кабинет абонента» на 5-7 тысяч абонентов. Общее количество пользователей «Личного кабинета» по состоянию на 1 марта достигло почти 287 тысяч абонентов.

В «Личном кабинете» на официальном сайте поставщика газа мргкраснодар.рф можно передать показания приборов учета, просмотреть историю оплат/начислений, сформировать квитанцию и заявки на дополнительные услуги, а также просмотреть статус заявок и историю потребления услуг.

Особую актуальность данный сервис приобрел в прошлом году в условиях пандемии. Использование «Личного кабинета» давало возможность абонентам минимизировать контакты в очередях на участках. Но и сегодня, когда эпидемиологическая обстановка улучшилась, жители края продолжают использовать «Личный кабинет», чтобы сэкономить время на посещение офисов газовой компании.

Руководство компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» напоминает, что большую часть вопросов, связанных с газификацией, передачей показаний и расчетами за поставку газа можно решить, имея под рукой смартфон или компьютер.

Зарегистрироваться в «Личном кабинете» можно по ссылке: https://мойгаз.смородина.онлайн

Пользователи мобильных операционных систем iOS и Android могут скачать мобильное приложение «Мой ГАЗ». Для скачивания необходимо ввести соответствующий поисковый запрос, либо просканировать QR-код.