Фото: прокуратуры Краснодарского края.

Появились первые кадры с места ДТП около станицы Новоминской Каневского района. Видео аварии со школьным автобусом 29 марта 2021 сняли водители, проезжавшие мимо. На кадрах видно, как машина c детьми едва не перевернулась из-за того, что съехала с проезжей части.

По некоторым данным, у автобуса лопнуло колесо, из-за этого водитель не сумел справиться с управлением. К счастью, он столкнулся с опорой электрического столба, а не другой машиной. Это помогло избежать жертв. Стоит сказать, что никто из детей и сопровождающих тоже не пострадал.

- По факту ДТП организована проверка, - сказали в прокуратуре Краснодарского края.

Сейчас все детей отвезли в Ейск на дополнительных автобусах. Экскурсию, на которую должны были попасть школьники, перенесли на другой день.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На Кубани едва не перевернулся школьный автобус с детьми

По предварительным данным, во время поездки лопнуло колесо (подробнее)