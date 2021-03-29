Фото: кадр из видео.

В обстоятельствах аварии со школьным автобусом, которая чудом обошлась без пострадавших, сейчас разбираются автоинспекторы. Проверку организовали и в прокуратуре. Но уже стали известны предварительные причины аварии со школьным автобусом 29 марта 2021.

Есть версия, что у автобуса во время поездки лопнуло колесо. Сразу несколько детей слышали хлопок, после чего машина стала вилять. Автобус съехал с дороги и врезался в электрический столб, а затем остановился.

Никто из детей не пострадал. Но вылезать из салона им пришлось через окно водителя, поскольку автобус накренился.

Сейчас правоохранители выясняют, кто отвечал за осмотр автобуса перед выездом, а главное, можно ли было избежать технической неполадки.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На Кубани едва не перевернулся школьный автобус с детьми

По предварительным данным, во время поездки лопнуло колесо (подробнее)

Видео аварии со школьным автобусом 29 марта 2021

Ролик сняли водители, проезжавшие мимо места, где случилось ДТП (подробнее)