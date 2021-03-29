Онлайн мастер-класс «Как мотивировать отдел продаж на сверхрезультат» – в Университете бизнеса Уралсиб

Фото предоставлено пресс-службой банка УРАЛСИБ

Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн мастер-классе на тему «Как мотивировать отдел продаж на сверхрезультат», который пройдет 8 апреля в 11-00 мск.

Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Татьяна Винокурова - эксперт по построению отделов продаж. Основатель консалтинговой компании PRO Бизнес. Президент Ассоциации спикеров Санкт-Петербурга.

На мастер-классе поговорим об инструментах проведения собеседования, приемах быстрой адаптации новичков, видах мотивационных схем, пределе эффективности менеджера и других нюансах процесса построения эффективного отдела продаж.

Основные темы мастер-класса:

Как мотивировать менеджера по продажам

Виды мотиваций, и что лучше работает в кризис

Как наладить воронку найма сотрудников

Как правильно нанимать хорошего менеджера по продажам

Регламент, алгоритм действия и правильные скрипты, нужны или нет

Онлайн мастер-класс представляет собой прямой эфир с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будут направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров в разделе Университета бизнеса на сайте Банка Уралсиб.