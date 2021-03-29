СК организовал проверку после ДТП со школьным автобусом в Каневском районе

Фото: прокуратуры Краснодарского края.

Следственный комитет подключился к разбирательствам ДТП с участием школьного автобуса.

- Проверку организовали по поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия и устанавливают обстоятельства происшествия.

- Ход и результаты доследственной проверки Андреем Масловым поставлены на контроль, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю.

Напомним, утром 29 марта школьный автобус с детьми ехал из Ейска в Тимашевск на экскурсию. Но до пункта назначения дети не добрались. Предварительно, водитель не сумел справиться с управлением во время возникшей технической неполадки.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На Кубани едва не перевернулся школьный автобус с детьми

По предварительным данным, во время поездки лопнуло колесо (подробнее)

Видео аварии со школьным автобусом 29 марта 2021

Ролик сняли водители, проезжавшие мимо места, где случилось ДТП (подробнее)

Причины аварии со школьным автобусом 29 марта 2021

Их озвучили эксперты, которые работают на месте происшествия (читайте далее)