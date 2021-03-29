В Сочи пройдет горнолыжный спуск в медицинских масках

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Горнолыжный фестиваль BoogelWoogel уже известен многим россиянам – главным образом благодаря зрелищному спуску в купальниках. И в этом году, несмотря на продолжающуюся пандемию, от проведения праздника организаторы решили не отказываться – хотя, конечно, все санитарные нормы будут соблюдать.

Мероприятия фестиваля в курорте «Роза Хутор» пройдут с 7 по 11 апреля, и в этот раз это будет не один массовый спуск, а множество активностей поменьше. Например, обещают лыжный спуск в красиво оформленных медицинских масках. Кроме того, планируется символически съехать с горы вместе с курсом доллара. А курс рубля в это время будут наоборот поднимать наверх. Такой вот своеобразный патриотический жест.

Также в программе – заезды в пижамах, карнавал и даже спуск горнолыжного оркестра. Кстати, людей в этом году на BoogelWoogel ожидают не меньше, чем в прошлые – одних только зрителей около 30 тысяч человек.