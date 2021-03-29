ВТБ Лизинг передал в оперирование Грузовой компании более 2000 полувагонов

ВТБ Лизинг и «Грузовая компания» заключили договор операционной аренды подвижного состава: перевозчик получил в пользование более 2000 полувагонов. Партнеры сотрудничают с 2012 года, лизинговый портфель ГК ВТБ Лизинг с «Грузовой компанией» на сегодняшний день составляет более 10 тысяч вагонов.

«Мы действуем исходя из интересов наших клиентов, стремимся предлагать им лучшие условия и эффективные решения. Видим сегодня значительный спрос на операционный лизинг и стремимся активно развивать данное направление. Совместно с клиентами ищем долгосрочные стратегические решения для развития их бизнеса, достигаем баланса интересов всех сторон», - прокомментировал коммерческий директор ГК ВТБ Лизинг Евгений Татаринов.

Железнодорожный сегмент исторически является флагманом в бизнесе ВТБ Лизинг. На сегодняшний день ж/д портфель компании насчитывает более 115 тысяч вагонов различных типов, по этому показателю компания является крупнейшим лизингодателем в России. В 2020 году ВТБ Лизинг приобрел более 19 тыс. вагонов общей стоимостью 48,6 млрд рублей, перевыполнив бизнес-план на 20%. В парк поступили как новые, так и б/у вагоны, что соответствует политике компании по поддержанию баланса на сети.

ООО «Грузовая компания» входит в состав ГК «РТК» и занимается организацией перевозок грузов в собственных и арендованных полувагонах, платформах, пищевых цистернах и другом подвижном составе. В парке «Грузовой компании» находится 15500 полувагонов, 1300 цистерн и 600 универсальных платформ.