В «Орленке» стартуют профориентационные смены

Фото предоставлено пресс-службой "Орленка"

В апреле во Всероссийском детском центре отдохнут более 657 школьников из семи регионов России. Ребят ждут международные онлайн-встречи, знакомство с перспективными профессиями будущего, а главным событием станет празднование Международного дня полёта человека в космос.

Участниками четвёртой смены стали школьники из Москвы, Московской, Омской и Белгородской областей, Забайкальского края, а также Республик Дагестан и Удмуртия. Это лидеры детских объединений, активисты школьных организаций, а также победители и призёры олимпиад по профилям тематических смен.

«Четвёртая смена насыщена программами, в ходе которых дети познакомятся с профессиями в области науки, новых технологий и других передовых сферах. Такое разнообразие даёт школьникам возможность выбрать ту специализацию, которая им действительно интересна, и направить своё внимание на её углублённое изучение. Нельзя не отметить и тот факт, что именно в рамках этой смены орлята вместе со всей планетой отпразднуют величайший праздник – Всемирный день авиации и космонавтики. Уверен, что в год шестидесятилетия со дня первого полёта человека в космос, пример Юрия Гагарина вдохновит ребят на трепетное и ответственное отношение к делу и смелые профессиональные дебюты», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Всего школьники примут участие в восьми тематических образовательных проектах: погрузятся в актуальные рабочие профессии и овладеют необходимыми для них компетенциями, попробуют себя в роли инженеров, журналистов, педагогов, экскурсоводов. Также в рамках программ ребята исследуют мир металлов, освоят принципы инновационной проектной деятельности и 3D-моделирования, попробуют себя в Национальной технологической инициативе.

«Я увлекаюсь различными информационными технологиями, поэтому приехала в «Орлёнок» по программе «3D-моделирование и инжиниринг». Мне интересно открыть для себя новые знания и попробовать применить их на практике, — поделилась впечатлениями участница четвёртой смены Ирина Мудрак из Белгородской области. — Я рада, что мне посчастливилось попасть в один из лучших детских центров страны — такой шанс выпадает редко».

Кроме того, мальчишки и девчонки станут участниками нескольких тематических дней. Среди них: Всемирный день здоровья, фестиваль-конкурс «Национальная кухня России» и Международный день полёта человека в космос. В ходе празднования Всемирного дня авиации и космонавтики ребята познакомятся с историей подготовки Юрия Гагарина к знаменитому полёту и попробуют себя в творческих, спортивных и интеллектуальных испытаниях игры «108 минут и не только». Также школьники примут участие в международных онлайн-встречах, на которых пообщаются с космонавтами из Чехии и Индии и обсудят мировое значение первого полёта человека в космос со сверстниками из разных стран.

На четвертой смене загрузка Центра продолжает составлять 75 % от проектной мощности. Действуют правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Заезд и разъезд участников смены проводится одномоментно – в течение одного дня. Дети проходят обязательный медицинский осмотр и термометрию, а их размещение в лагерях «Орлёнка» организовано по принципу разделения регионов. Образовательная и развлекательная программы смены составлены так, чтобы орлята из разных субъектов РФ не пересекались друг с другом.

На протяжении всей смены будет производиться дезинфекция помещений детских лагерей, а все мероприятия пройдут с учётом мер социального дистанцирования и разобщённости.

Продолжает действовать запрет на родительский день. Мамы и папы смогут общаться с детьми по телефону. Четвёртая смена 2021 года в «Орлёнке» продлится 21 день — с 29 марта по 18 апреля 2021 года.