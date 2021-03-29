Интернет вещей в коммунальном хозяйстве – МегаФон внедряет IT-разработки на Кубани

Фото предоставлено пресс-службой МегаФон

МегаФон совместно с «Краснодарэнерго» реализовали проект, который легко и удобно позволяет горожанам контролировать услуги ЖКХ в сфере потребления электричества.

Более 700 электросчетчиков, установленных рядом с жилыми домами в коттеджном районе «Николино парк», не требуют никакого внимания от жильцов, самостоятельно считывают показатели потребления электричества и с абсолютной точностью консолидируют данные в едином личном кабинете управляющей компании.

Такие интеллектуальные решения позволяют краснодарцам быть еще на шаг ближе к простоте и удобству пользования услугами, а также помогают эффективнее работать самим компаниям, отвечающим за ЖКХ.

«Мы запустили в целом районе платформу, которая является оптимальной и для жителей города, и для нас, как поставщика услуг. Система позволяет точнее собирать данные, отслеживать успешность программы собственных мероприятий по энергосбережению в районе, предупреждать и останавливать любые утечки, вовремя ликвидировать неполадки и аварии, если таковые возникают», - рассказывает директор «Краснодарэнерго» Людмила Самарченко.

«Устройства умного дома, датчики освещения на улицах, автоматизация систем – мы стремимся привносить новейшие разработки в инфраструктуру целых районов и даже городов, а в перспективе и всего региона. МегаФон работает cо всеми доступными стандартами IoT, в том числе с NB-IoT, основанном на сети LTE. Средняя скорость передачи данных в сети на Кубани достигает 30 Мбит/с. Это позволяет использовать стандарты нашей сотовой связи для подключения широкого спектра устройств в любой отрасли, где может быть внедрен интернет вещей», - комментирует Игорь Остатюк, директор МегаФона в Краснодарском крае.