Отключения света в Сочи 30 марта 2021: где не будет электричества

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Отключения света в Сочи 30 марта 2021 пройдут во всех четырех внутригородских районах. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования. Жителям остается только запастись терпением и свечами.

Адлерский район

30 марта с 08:00 до 18:00 на несколько часов отставят без света жителей улиц Общинная, Нижнеимеретинская, 65 лет Победы, Старообрядческая, Владимировская, Подольская.

Хостинский район

30 марта с 08:00 до 19:00 намечены отключения на улицах Абовяна (частично), Леселидзе, Джапаридзе, и в школе.

Центральный район

30 марта с 08:00 до 19:00 не будет электричества на улицах Волжская 1-30, 203/1, Анапская 1-29, Полтавская 21Д, 19/9, Пирогова 1-50.

Лазаревский район

30 марта с 08:00 до 17:00 – будет действовать «веер» в поселке Ахинтам, на улицах Ахинтам, Кичмайская, в ауле Большой Кичмай, улицы Убыхская, Ачмизова, Заречная, ООО "НЭС" (рыбопроизводственный пункт), 33 водопада, санаторий «Правда», в посёлке Солоники, улицы Солоники (частично), в ауле Калеж, улицы Лыготх, Нарт, в ауле Тхагапш, улицы Ровная (частично) и Черемуховая (частично).