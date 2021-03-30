В Адыгее пациенту пришили откушенный собакой нос

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27 марта в ЛОР-отделение Адыгейской республиканской клинической больницы поступил пациент с травмой лица. У мужчины был поврежден нос. Выяснилось, что местный житель к родственникам в гости, а когда зашел во двор, их пес отвязался и набросился на него. Собака откусила кончик носа, который пришлось везти в больницу, обложив льдом.

- Родственники, не растерявшись, привезли пациента в больницу, предварительно, поместив кончик носа в лёд. Врачи провели первичную хирургическую обработку ран, и успешно пришили кончик носа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в больнице.

Сейчас пациент находится в отделении оториноларингологии под наблюдением врачей. Чувствует себя мужчина хорошо.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что краснодарские хирурги «собрали» лицо 18-летней крымчанки, пострадавшей в ДТП. В аварии у девушки слезла кожа с носа и лба.

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