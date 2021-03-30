«Воткнул нож в шею»: В Крымске разыскивают парня, зарезавшего на улице прохожего

Фото предполагаемого преступника: призыв24.рф

В Крымске на улице нашли тело погибшего мужчины с ранением шеи. Оперативники сразу же стали искать убийцу. По камерам они отследили, что парень подбежал к прохожему, воткнул нож в тело и скрылся. Пострадавший скончался на месте. Подозреваемого объявили в розыск.

- По подозрению в убийстве в розыск объявили 22-летнего местного жителя и очевидца случившегося. Всех граждан, обладающих информацией об этих людях, просят сообщить по телефонам: 8(918)212-14-73, 8(86131)2-15-08 или 02, - сообщили в местной газете.

Правоохранители распространили ориентировку с фотографией преступника. Выясняются все обстоятельства, в том числе и мотивы преступления.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что «вор в законе» Коба Краснодарский ждет суда в СИЗО.

Против 48-летнего местного жителя возбуждено дело по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии.

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