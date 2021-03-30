В Геленджике откроют сезон фонтанов в первых числах апреля

Фото пресс-службы администрации Геленджика

В Геленджике решили уйти от традиции включать фонтаны только к майским праздникам. Мэр считает, что погода в городе-курорте позволяет наслаждаться красотой бьющихся струй раньше. Поэтому он поручил включить водные объекты в первых числах апреля.

- Теперь уже нет такого месяца, чтобы на территории курорта не было гостей. Наш мягкий климат и погода позволяют и нашим местным жителям гулять и любоваться морем и набережной круглый год. Дал поручение коммунальщикам подготовить фонтаны города к включению в ближайшие дни, - написал в своем Telegram-канале глава Геленджика Алексей Богодистов.

Фонтан на Лермонтовском бульваре уже почистили, техническое состояние оценят уже сегодня. По мнению мэра города, причиной для остановки работы фонтанов в Геленджике может быть только минусовая температура и проведение профилактических или ремонтных работ.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Геленджике планируют открыть курортный сезон карнавалом. К главному празднику города уже начали готовиться.

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