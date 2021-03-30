Оползень сошел у жилого дома в Туапсе

Фото пресс-службы admtuapse.ru

Оползень сошел у жилого дома на улице Кириченко в Туапсе. Здесь произошло обрушение насыпного грунта.

- Бетонные сооружения повреждены не были, поэтому оповещение жителей близлежащих МКД не производилось, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе администрации Туапсе.

Из-за схода оползня один человек был эвакуирован. В результате обрушения грунта никто не пострадал.

- Под угрозой повреждения находится тепловая трасса, ведущая к многоквартирным домам, – добавили в пресс-службе администрации.

Сейчас на месте работают специалисты муниципального земельного контроля. Компании-застройщики направлено предписание о принятии срочных мер по предотвращению дальнейшего обрушения земельного участка.