Выставку молодых художников в Краснодаре организует Союз художников России

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Молодые художники Кубани ищут свое место под солнцем. Пробиться их талантам поможет художественная выставка, которая пройдет в краевом центре Кубани.

Более 50 работ будет выставлено на Молодежной выставке Союза художников России, которая откроется в краевом выставочном зале изобразительных искусств в Краснодаре 9 апреля. Это ежегодный проект, в котором принимают участие художники до 35 лет со всего Краснодарского края.

- На выставке будут представлены работы, выполненные в академическом стиле, абстрактном искусстве, в смешанных стилях. Организатор этой ежегодной выставки - Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России», - сообщают организаторы выставки.

Выставка продлится до 18 апреля.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что в Краснодаре состоится кураторская экскурсия, посвященная творчеству Василия Кандинского. Мероприятие запланировано на 1 апреля

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