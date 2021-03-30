«Орлёнок» проводит открытые уроки для детей всей России

Фото предоставлено пресс-службой "Орленка"

Спикерами онлайн-проекта «ОрлёнОК – открытый курс» выступят эксперты в области больших данных и искусственного интеллекта, ведущие преподаватели технических вузов, специалисты по art&science и культурно-просветительской деятельности, лауреаты федеральных конкурсов и премий в сфере технологий и педагогики.

«Открытый курс научных уроков – это актуальный и, на мой взгляд, необходимый сегодня проект. В связи с мерами санитарно-эпидемиологической безопасности многие из первоклассных спикеров не имеют возможности пообщаться с орлятами лично. Но благодаря запуску такого проекта из этих ограничений родились возможности для образования, роста и профориентации, доступные не только участникам смен в «Орлёнке», но и каждому, кто захочет подключиться к занятиям в сети. Всероссийский детский центр сотрудничает с крупными образовательными организациями и множеством уникальных специалистов, благодаря чему орлята всегда находятся в потоке самых свежих, полезных и современных знаний. И несомненным плюсом проекта можно считать вовлечение в это динамичное образовательное течение детей по всей стране», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В рамках пилотного курса, который пройдёт в течение четвёртой смены, перед участниками проекта выступят специалисты Ассоциации участников технологических кружков, Московского государственного образовательного комплекса, Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова. Дети познакомятся с перспективными профессиями инженерно-технологического направления, разберутся в принципах работы гибридных реакторов, узнают, что такое нейроинтерфейсы, а также пообщаются с членами Национальной сборной и победителями чемпионатов WorldSkills Russia. Ребята смогут не только прослушать лекции, но и задать спикерам вопросы, вступив с ними в живой онлайн-диалог.

«ОрлёнОК – открытый курс» будет проводиться для орлят и школьников России ежесменно. Стать участником онлайн-уроков может каждый – прямые трансляции и записи занятий можно найти на официальном YouTube-канале проекта: «ОрлёнОК – открытый курс» (https://www.youtube.com/channel/UCNZU_nnlc1QYJHMTcT6zLjQ).

Организаторы проекта «ОрлёнОК – открытый курс»: ВДЦ «Орлёнок», тематические партнёры Всероссийского детского центра.