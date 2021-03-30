Самыми востребованными после стажировок МТС являются студенты ИТ и инженерных специальностей

Ежегодно в Краснодарском крае МТС принимает на стажировку порядка 30 человек. Они учатся и работают в компании от 20 до 40 часов в неделю под руководством наставников. Можно сформировать индивидуальный график работы. МТС не только оплачивает стажировку, но и дает шанс самым талантливым получить работу в компании.

Самые востребованные стажеры – это студенты старших курсов по направлениям ИТ и связь. Кроме того, есть потребность в специалистах по HR, продажам, маркетингу и закупкам. В конкурсе могут принять участие студенты и выпускники от 18 до 23 лет. Решение о зачислении на стажировку принимается после собеседования кураторов с кандидатами.

За последние три года МТС обучила около сотни студентов, прошедших конкурсный отбор и полный цикл стажировок. Треть из них трудоустроились в компанию. 80 процентов получили работу в едином центре управления сетью МТС в Краснодаре. Больше всего стажеров приходят из Кубанского Государственного Университета. Чаще конкурсный отбор успешно проходят студенты из КубГАУ, КубГТУ и Краснодарского колледжа электронного приборостроения.

Новый набор стартует в апреле. Узнать дополнительную информацию и подать заявку можно по телефону 8-988-240-18-77.