Ушаковка вновь стала «Лидером отрасли»

Фото предоставлено пресс-службой Государственного морского университета имени адмирала Ушакова

Итоги конкурса подвело Федеральное агентство морского и речного транспорта в Москве. Государственный морской университет имени адмирала Ушакова стал лучшим среди учебных заведений уже в 8 раз. Ректору Сергею Кондратьеву награду вручил руководитель Федерального агентства Андрей Лаврищев.

2020 год стал для вуза прорывным. Самое значимое достижение – это новый учебно-лабораторный комплекс «Юг». Корпус оснащен современным оборудованием и тренажерами последнего поколения. Настало время переходить к следующей фазе реализации стратегии развития вуза. Ректор Сергей Кондратьев отметил: «Речь здесь идет о повышении качества образования. Мы планируем возведение на территории вуза двух «Технополисов» и уже даже вошли в государственную программу по финансированию данных проектов. Это будут комплексы для проведения лабораторных работ: в первом ребята вплоть до третьего курса начнут осваивать знания по такой наглядной и такой интенсивной технологии, что это кардинально сменит качество образования в области естественно-научных дисциплин. Второй «Технополис» тоже для лабораторных работ, но уже по специальным дисциплинам. Здесь любой курсант получит возможность настраивать, тестировать, ремонтировать, разбираться в устройстве реального оборудования. Это будет прорыв в области качества образования.»

С такими проектами Ушаковка в очередной раз стала «Лидером отрасли». Эта награда – не только повод для гордости, но и ответственность, подвигающая вуз на реализацию новых еще более масштабных задач.