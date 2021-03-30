24 тысячи подростков на Кубани получат временную работу

В прошлом году летом в различных сферах на Кубани трудилось более 23 тысяч школьников
Фото: Олег УКЛАДОВ
24 тысячи подростков будут трудоустроено в 2021 году. Специально для них откроют дополнительные рабочие места в школах, парках, домах культуры и предприятиях жилищно-коммунального хозяйства.
В прошлом году летом в различных сферах на Кубани трудилось более 23 тысяч школьников.
– Трудоустройство в подростковом возрасте во многом определяет выбор будущей профессии. Детям нравится пробовать свои силы, они примеряют новую социальную роль сотрудника, – отметила вице-губернатор Анна Минькова.
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